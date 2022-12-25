​«Динамо» не интересен Языджи

Слухи связывают нападающего Юсуфа Языджи не только с «Зенитом», но и с «Динамо». Впрочем, по данным sport24, московский клуб не проявляет интереса к 25-летнему форварду из Турции.

В России Юсуфа Языджи знают по периоду в ЦСКА. Выступая за московский клуб в течение полугода на правах аренды, турецкий футболист записал на свой счёт восемь голов в 12 официальных матчах.

Сейчас Юсуф Языджи играет за родной «Трабзонспор» в аренде. При этом права на форварда принадлежат французскому «Лиллю».

В январе Юсуфу Языджи исполнится 26 лет. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 15 миллионов евро.