Бывший футболист московского ЦСКА Юсуф Языджи может оказаться в «Зените». Как сообщает 61saat со ссылкой на Aksam, 25-летний нападающий находится в сфере интересов питерского клуба.

В 2022 году Юсуф Языджи провёл полгода в аренде в ЦСКА. За московскую команду форвард провёл 12 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал два голевых паса на партнёров.

В настоящий момент Ясуф Языджи выступает на правах аренды за «Трабзонспор». Права на футболиста принадлежат «Лиллю».

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юсуфа Языджи в 15 миллионов евро.