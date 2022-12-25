​В «Оренбурге» раскрыли стоимость трансфера Сычевого

Владимир Сычевой переходит из «Оренбурга» в «Крылья Советов» - о сделке уже было объявлено официально. Президент оренбургского клуба Василий Еремякин сказал несколько слов насчёт трансфера.

«На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», - слова Еремякина приводит «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Еремякин также отметил, что официально трансфер будет завершён 5 января.

Напомним, что Владимир Сычевой после первой части чемпионата России располагается на вершине рейтинга бомбардиров вместе с Куинси Промесом из «Спартака». Форварды забили по 14 голов.