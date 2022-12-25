В «Сочи» объяснили, почему Дзюба не нужен клубу

Артём Дзюба уже почти два месяца пребывает в статусе свободного агента. Поговаривают, что 34-летний нападающий хочет продолжить карьеру в России, но, судя по всему, вариантов у него не много.

На вопрос о возможном подписании Артёма Дзюбы ответил Борис Ротенберг, который занимает должность президента «Сочи».

«Не было интересно и, думаю, не будет», - сказал Ротенберг ТАСС.

Функционер добавил, что трансфер Артёма Дзюбы идёт вразрез с задачами, которые перед собой ставит «Сочи».

«У нас свои задачи - мы молодых ребят развиваем», - заявил Ротенберг.

Последним клубом Артёма Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».