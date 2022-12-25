Тренер вратарей «Маккаби» считает, что Ивич возглавит «Краснодар»

Тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров высказался о возможном уходе главного тренера израильской команды Владимира Ивича в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что российский клуб уже провёл переговоры с 45-летним сербом, предложив ему зарплату в один миллион евро в год.

По мнению Уварова, хоть пока ещё Ивич и не попрощался со своей нынешней командой, скорее всего, его переезд в Россию состоится.

«Разговоры идут. Думаю, что скорее всего он уйдёт. Наверное, Ивич получил более выгодное предложение из «Краснодара», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

Среди достоинств Ивича Уваров отметил умение не признавать авторитетов, а также показывать атакующий футбол при надёжной игре в обороне.

Напомним, что на данный момент «Краснодар» возглавляет Александр Сторожук. После 17 туров РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.