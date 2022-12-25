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Агент отреагировал на информацию о возможном переходе Эраковича в «Краснодар»

25 Декабря 2022 • 14:04 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Деян Йоксимович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить за 21-летнего серба более 6,5 миллионов евро.

«Информация об интересе «Краснодара» — фейк. Это было актуально пару месяцев назад», — цитирует агента Sport24.

Действующий контракт Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 27 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Црвена Звезда Деян Йоксимович Страхинья Эракович
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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