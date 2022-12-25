Агент отреагировал на информацию о возможном переходе Эраковича в «Краснодар»

Деян Йоксимович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить за 21-летнего серба более 6,5 миллионов евро.

«Информация об интересе «Краснодара» — фейк. Это было актуально пару месяцев назад», — цитирует агента Sport24.

Действующий контракт Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 27 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.