Булыкин: «Если Пиняев заиграет, «Локомотив» выйдет из опасной зоны»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на трансфер полузащитника Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Если у него все срастется, он сможет играть и забивать - и «Локо» удастся выйти из опасной зоны. Пиняев сможет стать одним из лидеров команды и поехать куда-нибудь в топ-чемпионат», - приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Первую часть текущего сезона Пиняев провел за самарские «Крылья Советов». В его активе три гола и одна результативная передача в 11 встречах.

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает лишь 14-е место в таблице Премьер-лиги.