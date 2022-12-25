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Призёр ЧМ-2022 может покинуть «Зенит» из-за скандала с нацистской песней эксклюзив

25 Декабря 2022 • 13:15 Комментировать (2)

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен может покинуть петербургский «Зенит» до лета из-за скандала с исполнением нацистской песни, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

33-летний центральный защитник во время празднования третьего места на чемпионате мира – 2022 вместе партнером Марсело Брозовичем исполнил песню, которая считается гимном хорватских националистов.

Напомним, что в поединке за бронзовые награды Хорватия победила Марокко со счетом 2:1.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Срок действующего трудового договора хорвата с «сине-бело-голубыми» истекает в конце июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
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Комментарии (2)
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Южный201
25 Декабря 2022 в 13:50
Ему нужно руку ампутировать и пусть играет...
Антидыня
25 Декабря 2022 в 13:44
Ну давайте теперь за любую нецензурную песню людей выгонять начнем. Куда катимся?
Давайте тогда и сербов выгоним, за то что их президент осудил спецоперацию
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