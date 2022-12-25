Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен может покинуть петербургский «Зенит» до лета из-за скандала с исполнением нацистской песни, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

33-летний центральный защитник во время празднования третьего места на чемпионате мира – 2022 вместе партнером Марсело Брозовичем исполнил песню, которая считается гимном хорватских националистов.

Напомним, что в поединке за бронзовые награды Хорватия победила Марокко со счетом 2:1.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Срок действующего трудового договора хорвата с «сине-бело-голубыми» истекает в конце июня следующего года.