Осинькин - о трансфере Сычевого: «Постараемся, чтобы не было истории Агаларова»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о трансфере нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого. Стороны сегодня, 25 декабря, заключили долгосрочный контракт до 2026 года.

«Ситуация с Агаларовым стояла у нас перед глазами. Мы пытались проанализировать, может ли такое повториться с Сычевым. Должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы это не повторилось», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

26-летний Сычевой провел в первой половине сезона чемпионата России 15 поединков. Форвард записал себе в актив 14 голов. Россиянин делит первое место в гонке бомбардиров с лидером столичного «Спартака» Куинси Промесом.