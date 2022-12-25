В «Сочи» рассказали о готовности Нобоа

Футбольный функционер Дмитрий Рубашко, который является гендиректором «Сочи», рассказал о состоянии здоровья эквадорского хавбека команды Кристиана Нобоа. 37-летний футболист пропустит концовку первой половины сезона из-за повреждения.

«С Нобоа все нормально. Поедет ли он на первый сбор команды? С ним все в порядке», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кристиан провел 15 матчей за южан, в которых записал себе в актив десять забитых мячей (шесть - с пенальти) и одну результативную передачу.

Контракт Нобоа истекает летом 2023 года.