Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» рассказали о готовности Нобоа

25 Декабря 2022 • 12:41 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Рубашко, который является гендиректором «Сочи», рассказал о состоянии здоровья эквадорского хавбека команды Кристиана Нобоа. 37-летний футболист пропустит концовку первой половины сезона из-за повреждения.

«С Нобоа все нормально. Поедет ли он на первый сбор команды? С ним все в порядке», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кристиан провел 15 матчей за южан, в которых записал себе в актив десять забитых мячей (шесть - с пенальти) и одну результативную передачу.

Контракт Нобоа истекает летом 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Дмитрий Рубашко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
14:26 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей «Маккаби» считает, что Ивич возглавит «Краснодар»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о возможном переходе Эраковича в «Краснодар»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Мы активно ищем замену Пиняеву»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Пиняев заиграет, «Локомотив» выйдет из опасной зоны»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Орещук не верит, что в «Крыльях Советов» Сычевой будет столь же результативен, как в «Оренбурге»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сочи» возродится при Бердыеве»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин - о трансфере Сычевого: «Постараемся, чтобы не было истории Агаларова»
12:41 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о готовности Нобоа
12:24 · Россия. Премьер-лига
Сычевой будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией
12:18 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» оценили трансфер Сычевого
12:10 · Россия. Премьер-лига
Баженов — о «Спартаке»: «Сейчас команда показывает классный футбол, у неё замечательный тренер»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»
11:46 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали, стоит ли ждать возвращения Фернандеса
11:27 · Россия. Премьер-лига
Масоэро: «Меня всё устраивает в «Пари НН»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Думаю, Бердыев справится с задачами, которые на него возложены»
Все новости
Рекомендуем