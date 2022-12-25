Сычевой будет играть за «Крылья Советов» под другой фамилией

Сегодня, 25 декабря, было объявлено о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов». Стороны заключили контракт на 3,5 года.

На официальном сайте самарского клуба говорится, что 26-летний форвард будет выступать за команду под другой фамилией – Писарский. Ранее Владимир рассказывал, что это фамилия его отчима, и он намерен в дальнейшем играть под ней.

Сычевой провел в первой части сезона Премьер-лиги 15 матчей. Он записал на свой счет 14 забитых мячей. Владимир делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом московского «Спартака» Куинси Промесом.