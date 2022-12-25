В «Крыльях Советов» оценили трансфер Сычевого

Нападающий Владимир Сычевой пополнил ряды «Крыльев Советов». Своим мнением по этому трансферу поделился гендиректор самарского клуба Вадим Андреев.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков переходит в «Крылья» - это достойное усиление. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», - приводит слова руководителя клубная пресс-служба.

Трудовой договор Сычевого с «Крыльями Советов» рассчитан на три с половиной года.

В первой половине нынешнего сезона Владимир выступал за «Оренбург». Форвард принял участие в 15 поединках и отметился 14 забитыми мячами.