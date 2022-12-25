Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сменил команду. 26-летний футболист перешел в самарские «Крылья Советов», об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на 3,5 года.

Владимир успешно провел первую половину сезона. На его счету 14 забитых мячей (два – с пенальти) в 15 поединках Российской премьер-лиги. В ноябре нападающий провел дебютный матч в составе сборной России против Таджикистана (0:0).

По итогам 17 туров чемпионата «Крылья Советов» набрали 20 баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице.