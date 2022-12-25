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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

25 Декабря 2022 • 11:53 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию об уходе полузащитника Сергея Пиняева из самарских «Крыльев Советов».

«Может, Пиняев рано уходит. Но с уверенностью можно говорить, что у парня большие возможности. Если он проявит характер и трудолюбие, то будет игроком основного состава «Локомотива», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Пиняев выступал за самарский коллектив с лета 2021 года. В «Крылья Советов» он перебрался из «Чертаново».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сергей провел 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гаджи Гаджиев Сергей Пиняев
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