Гаджиев оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию об уходе полузащитника Сергея Пиняева из самарских «Крыльев Советов».

«Может, Пиняев рано уходит. Но с уверенностью можно говорить, что у парня большие возможности. Если он проявит характер и трудолюбие, то будет игроком основного состава «Локомотива», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Пиняев выступал за самарский коллектив с лета 2021 года. В «Крылья Советов» он перебрался из «Чертаново».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сергей провел 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.