Ещенко поддерживает переход РФС в Азию

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надо идти в Азию и играть международные матчи. Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если так получилось. Надо искать варианты в Азии», - поделился мнением бывший защитник «красно-белых».

Решение о переходе в АФК может быть принято на заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря. Напомним, что России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.