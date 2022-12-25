Симонян не смог выбрать лучшего футболиста России в 2022 году

Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян заявил, что затрудняется выбрать лучшего футболиста России в 2022 году.

«Не могу назвать лучшего игрока года в России. Нет футболиста, который явно выделялся бы», - приводятся слова Симоняна на страницах «Чемпионата».

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 17 проведенных туров петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» (36) на шесть пунктов. Тройку лидеров замыкает «Ростов», на счету которого 35 баллов.