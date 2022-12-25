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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Пари НН» хочет позвонить Путину

25 Декабря 2022 • 09:32 Комментировать

Аргентинский защитник Лукас Масоэро, который выступает в Российской премьер-лиге за «Пари НН», хочет получить паспорт РФ. Он намерен обратиться с соответствующей просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

«Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но если у меня появится номер Владимира Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт», - передает слова 27-летнего легионера «Матч ТВ».

Напомним, что Масоэро выступает в российском чемпионате с 2021 года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги южноамериканский футболист провел 13 матчей, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Лукас Масоэро Пари НН
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