Форвард сборной Греции отказал «Локомотиву»

Нападающий сборной Греции и шотландского «Селтика» Георгиос Гиакумакис мог продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. По сообщениям журналистов Sport24.gr, заинтересованность в трансфере 28-летнего футболиста проявлял московский «Локомотив». «Железнодорожники» были готовы подписать Георгиоса, однако игрок отказался переезжать в РПЛ.

Срок действующего контракта грека с «Селтиком» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. В текущем сезоне Гиакумакис провел 16 матчей в чемпионате Шотландии и забил шесть мячей. За сборную Греции он сыграл 11 поединков и отметился двумя голами.