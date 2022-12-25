Ловчев: «Думаю, что РФС поддерживает контакты с УЕФА»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с возможностью выступлений российской сборной в Азиатской конфедерации футбола. Он считает, что других вариантов сейчас нет, выразив уверенность, что и 2023 год пройдет аналогичным образом.

- А что, у нас есть другие варианты? Через полгода и год это не закончится однозначно. Я знаю это. УЕФА ведет себя сдержанно и я думаю, что какие‑то переговоры между УЕФА и РФС ведутся, и мы многого не знаем, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что сборная России стала жертвой политически мотивированных санкций УЕФА и ФИФА, беззастенчиво пошедших против своего принципа «Спорт вне политики».