Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Думаю, что РФС поддерживает контакты с УЕФА»

25 Декабря 2022 • 08:00 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с возможностью выступлений российской сборной в Азиатской конфедерации футбола. Он считает, что других вариантов сейчас нет, выразив уверенность, что и 2023 год пройдет аналогичным образом.

- А что, у нас есть другие варианты? Через полгода и год это не закончится однозначно. Я знаю это. УЕФА ведет себя сдержанно и я думаю, что какие‑то переговоры между УЕФА и РФС ведутся, и мы многого не знаем, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что сборная России стала жертвой политически мотивированных санкций УЕФА и ФИФА, беззастенчиво пошедших против своего принципа «Спорт вне политики».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
08:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард сборной Греции отказал «Локомотиву»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Думаю, что РФС поддерживает контакты с УЕФА»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Абрамов: «С переходом в Азию нельзя затягивать»
07:14 · Россия. Премьер-лига
Липко рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за чемпионство
07:07 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Месси или Марадона? Не люблю сравнивать кирпич и хлеб»
06:41 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет подписать защитника сборной Сербии
06:30 · Россия. Премьер-лига
Майоров назвал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию шагом назад
00:39 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов» официально
24 Декабря
23:55 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Переход в АФК не будет лёгкой прогулкой»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Малафеев выступил за уход РФС из УЕФА
22:56 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Просто хочется работать»
21:16 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили, что хотят выкупить Хотулёва у «Зенита»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Абаев - о переходе РФС в АФК: «В Европе уровень всё же повыше будет» 1
20:16 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» выкупит Хотулёва у «Зенита» в ближайшее время
20:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, что нужно «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем