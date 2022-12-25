Агент Абрамов: «С переходом в Азию нельзя затягивать»

Известный футбольный агент Владимир Абрамов считает, что Россия должна как можно скорее перейти в AFC - Азиатскую Конфедерацию футбола, по его мнению, это должно быть сделано как можно скорее. Абрамов видит определенные плюсы в таком решении, которые смогут, по его мнению, дисциплинировать российскую команду.

- Смотрю на это как на вынужденную меру. У нас нет другого выхода — и с этим нельзя затягивать. Азиатский футбол может дать нам игровую дисциплину. Они все 90 минут играют «на зубах». Попробуй только остановись — получишь от тренера, - заявил агент в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России пострадала от политически мотивированных действий УЕФА и ФИФА, беззастенчиво нарушивших свой принцип «Спорт вне политики».