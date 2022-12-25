Липко рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за чемпионство

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Александр Липко рассказал журналистам, что нужно «красно-белым» для того, чтобы бороться за чемпионство.

Липко сказал «Матч ТВ», что спартаковцы потихоньку выздоравливают, но команде нужно что-то менять в обороне. Экс-игрок отметил, что «Спартак» всегда способен забить, но необходимо сделать так, чтобы ещё и не пропускать.

«Чтобы выиграть чемпионат придётся наладить игру в обороне. Нужно вложиться в защитников и подписать двух-трёх хороших игроков в линию обороны», - добавил Липко.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под руководством Гильермо Абаскаля занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.