Баженов: «Месси или Марадона? Не люблю сравнивать кирпич и хлеб»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Никита Баженов признался что ему трудно сравнивать аргентинских суперигроков Лионеля Месси и Диего Марадону. После того, как Месси принес аргентинской команде победу в чемпионате мира, вопрос встал с новой силой - кто-то считает, что теперь они наконец-то равны в плане своего вклада в футбол, кто-то по-прежнему отдает предпочтение Марадоне, который затащил на вершины не только сборную, но и такой клуб, как «Наполи» (а это, согласитесь, все-таки не «Барселона» - в которой Диего, кстати, тоже выступал).

- Кто более великий — Месси или Марадона? Я не люблю сравнивать кирпич с хлебом. Потому что это то же самое, что если ты меня спросишь: а что лучше — кирпич или хлеб, будет то же самое. Просто в этом поколении Месси, а в другом был Марадона, - поделился Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ».