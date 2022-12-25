«Краснодар» хочет подписать защитника сборной Сербии

Руководители «Краснодара» планируют в ближайшее время договориться с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера молодого сербского защитника Страхини Эраковича, на которого до этого претендовал питерский «Зенит».

По информации Kurir.rs, краснодарский клуб уже предлагал за 21-летнего сербского футболиста около шести с половиной миллионов евро, но сейчас «быки» улучшили своё предложение. До этого воспитанника «Црвены Звезды» хотел заполучить питерский «Зенит», но договориться о трансфере действующим чемпионам России так и не удалось.

В этом сезоне Страхиня Эракович провёл в сербской лиге в составе «Црвены Звезды» 12 поединков, в которых сделал один ассист и получил одну жёлтую карточку.