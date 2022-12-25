Майоров назвал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию шагом назад

Бывший хоккеист Борис Майоров в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Майоров сказал «Матч ТВ», что подобное решение станет для российского футбола большим шагом назад. Экс-спортсмен отметил, что могут возникнуть проблемы с перелётами, а на клубы ляжет дополнительная нагрузка.

«Наш футбол сейчас таков, что мы даже Узбекистан обыграть не можем», - добавил Майоров.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований из-за ситуации на Украине.