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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов» официально

25 Декабря 2022 • 00:39 Комментировать

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице «ВКонтакте» подтвердил уход из «Крыльев Советов» молодого полузащитника Сергея Пиняева.

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», - написал чиновник.

Также Азаров выложил шестиминутную запись телефонного разговора с Пиняевым в поезде, с которым более подробно обсудил его уход из самарского клуба.

О том, куда уходит Пиняев, Азаров не уточнил. Одним из главных претендентов на 18-летнего игрока, согласно информации в СМИ, является московский «Локомотив».

В этом сезоне у 18-летнего Пиняева 11 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ, в них он трижды забил и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Азаров Сергей Пиняев
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