Бышовец: «Переход в АФК не будет лёгкой прогулкой»

Опытный российский тренер Анатолий Бышовец заверил, что те, кто рассматривают переход РФС из УЕФА в АФК как «лёгкую прогулку», сильно ошибаются: легко в Азии российским командам не будет.

«Знаю уровень азиатских соревнований и игроков. Люди, которые сегодня рассматривают переход в АФК как легкую прогулку, сильно ошибаются», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Специалист добавил, что сборные Японии и Южной Кореи конкурируют с теми же командами из УЕФА. Это показало минувшее мировое первенство в Катаре.

Отметим, что с 1994 по 1996 год Бышовец сначала тренировал основную сборную Южной Кореи, а после – олимпийскую.