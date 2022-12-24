Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев выступил за уход РФС из УЕФА

24 Декабря 2022 • 23:39 Комментировать

Экс-голкипер сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новости о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл», - приводит слова Малафеева издание «Спорт-экспресс».

Стоит напомнить, что Россия отстранена от международных турниров на уровне сборных и клубов совместным решением ФИФА и УЕФА.

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола может быть принято во вторник, 27 декабря, на очередном заседании исполкома РФС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Вячеслав Малафеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
24 Декабря
23:55 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Переход в АФК не будет лёгкой прогулкой»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Малафеев выступил за уход РФС из УЕФА
22:56 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Просто хочется работать»
21:16 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили, что хотят выкупить Хотулёва у «Зенита»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Абаев - о переходе РФС в АФК: «В Европе уровень всё же повыше будет» 1
20:16 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» выкупит Хотулёва у «Зенита» в ближайшее время
20:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, что нужно «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Пименов раскритиковал переход РФС из УЕФА в АФК
19:58 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «А примут ли нас в АФК? Если они готовы, то надо идти»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Выход из УЕФА в сторону азиатского футбола - непростительная ошибка»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов АФК 1
19:33 · Россия. Первая лига
Аджоев - о переходе в АФК: «Чего нам ждать, если мы нигде не участвуем?»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Назван самый подешевевший игрок РПЛ в 2022 году
19:01 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Шансов остаться в УЕФА у нас нет»
18:55 · Россия. Первая лига
Чанов считает, что у Бердыев не провалится в «Рубине»
Все новости
Рекомендуем