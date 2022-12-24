Малафеев выступил за уход РФС из УЕФА

Экс-голкипер сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новости о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл», - приводит слова Малафеева издание «Спорт-экспресс».

Стоит напомнить, что Россия отстранена от международных турниров на уровне сборных и клубов совместным решением ФИФА и УЕФА.

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола может быть принято во вторник, 27 декабря, на очередном заседании исполкома РФС.