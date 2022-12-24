Юран: «Просто хочется работать»

Российский тренер Сергей Юран с нетерпением ждёт возвращения к работе и хочется вернуться к любимому делу до начала весенней части сезона – на зимних сборах.

«Хочется работать, вновь окунуться в своё любимое дело и решать задачи. Просто хочется работать», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Конкретные варианты продолжения тренерской карьеры Юран не назвал, но заверил, что они есть.

Напомним, сейчас Сергей Юран находится без работы, а последним клубом, который он тренировал, были «Химки».

Ранее российская пресса сватала тренера в казанский «Рубин», который борется за выход из Первой лиги в РПЛ.