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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» подтвердили, что хотят выкупить Хотулёва у «Зенита»

24 Декабря 2022 • 21:16 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил информацию, что его клуб выкупит у «Зенита» Данилу Хотулёва. Ранее информация о том, что оренбуржцы выкупят у «сине-бело-голубых» 20-летнего защитника появилась на просторах российского интернета. Стоимость трансфера оценивается в 30 млн рублей.

«Думаю, закроем сделку до наступления нового года», - цитирует Андреева Sport24.ru. Пока, как добавил Андреев, сделка идёт на стадии переговоров.

Данила Хотулёв – молодой центральный защитник, который почти пять лет провёл в системе петербургского «Зенита». В текущем сезоне он сыграл в 10 матчах своего клуба в РПЛ, а также дважды вышел на поле в групповом раунде Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Дмитрий Андреев Данила Хотулев
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