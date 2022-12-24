Абаев - о переходе РФС в АФК: «В Европе уровень всё же повыше будет»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался по поводу возможной смены РФС футбольной конфедерации. Решение об этом озвучат 27 декабря, это будет вторник.

«С одной стороны, переход будет плюсом, а с другой – в Европе уровень всё же повыше будет. И сможем ли мы вернуться обратно», - цитирует Абаева Betonmobile.ru.

Абаев добавил, что таких прецедентов как переход из УЕФА в АФК ранее не было и всей подноготной процесса никто не знает.

Недавно Абаев высказался о своём будущем и заявил, что был бы не против ещё поиграть в футбол. Сейчас 41-летний голкипер – свободный агент.