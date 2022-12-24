«Оренбург» выкупит Хотулёва у «Зенита» в ближайшее время

«Оренбург», занявший седьмое место в РПЛ перед зимний перерывом, рассчитывает уже в ближайшее время выкупить у «Зенита» защитника Данилу Хотулёва. Об этом пишет «РБ Спорт».

Сейчас 20-летний защитник играет в «Оренбурге» на правах аренды. Стоимость перехода составит порядка 30 млн руб. Если верить порталу Transfermarkt, стоимость игрока – 600 тыс. евро.

В текущем сезоне во всех турнирах защитник сыграл за «Оренбург» в 12 встречах. В структуре «Зенита» Хотулёв находился с сезона-17/18.

Перед зимней паузой «Оренбург» идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в активе.