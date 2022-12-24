Бояринцев рассказал, что нужно «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что нужно «красно-белым» для конкуренции с петербургским «Зенитом».

«Чтобы конкурировать, нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Тогда «Красно-белые» навяжут борьбу «Зениту» за золото», - приводит слова Бояринцева издание «РБ Спорт».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 36 баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В первом матче чемпионата после зимней паузы «красно-белые» сыграют с «Уралом». Матч состоится 5 марта.