Пименов раскритиковал переход РФС из УЕФА в АФК

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов уверен, что смена конфедерации не принесёт РФС желаемого результата.

«Однозначно я против перехода. Всё равно нас не пустят на чемпионат мира даже в случае победы (в отборочном раунде – Ред.), - цитирует Пименова «Матч-ТВ».

Он добавил, что многие азиатские команды могут отказаться играть со сборной России. Например, это могут сделать сборные Японии, Южной Кореи и Сингапура.

Ранее исполком РФС отложил принятие решения о переходе из УЕФА в АФК до вторника. По словам главы РФС Александра Дюкова, большинство членов исполкома поддерживают смену конфедерации.