Орлов: «А примут ли нас в АФК? Если они готовы, то надо идти»

Известный советский и российский спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своей точкой зрения на возможный переход РФС из УЕФА в АФК. Решение о переходе или о том, чтобы оставить всё как есть, примут 27 декабря на заседании исполкома национального футбольного союза.

«А примут ли нас в AFC? Если они готовы, то надо идти», - цитирует Орлова «Матч-ТВ».

Он пояснил, что российской сборной надо играть официальные матчи и, желательно, с сильнейшими. Но раз в Европе сборную России и российские клубы отстранили, то выбора не остаётся, кроме как сменить прописку в футбольной конфедерации.

Ранее Орлов порассуждал, что будет с «Зенитом» в Лиге чемпионов АФК, если петербургский клуб туда попадёт в будущем.