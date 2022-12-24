Губерниев: «Выход из УЕФА в сторону азиатского футбола - непростительная ошибка»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Выход из УЕФА в сторону азиатского футбола - непростительная ошибка. Россия - европейская страна. И в футболе тоже. Уйти легко - вернуться будет очень сложно», - говорится в публикации комментатора в социальных сетях.

Решение о переходе в АФК будет принято на заседании исполкома РФС, которое состоится во вторник, 27 декабря.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.