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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Выход из УЕФА в сторону азиатского футбола - непростительная ошибка»

24 Декабря 2022 • 19:52 Комментировать

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Выход из УЕФА в сторону азиатского футбола - непростительная ошибка. Россия - европейская страна. И в футболе тоже. Уйти легко - вернуться будет очень сложно», - говорится в публикации комментатора в социальных сетях.

Решение о переходе в АФК будет принято на заседании исполкома РФС, которое состоится во вторник, 27 декабря.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев АФК
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