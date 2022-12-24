Орлов оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов АФК

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен, что петербургскому «Зениту» будет по силам выиграть Лигу чемпионов АФК, если вдруг РФС перейдёт из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Будет очень сложно, так как в Азии много играют много легионеров. Халк и Витсель играли в Китае», - цитирует Орлова «Матч ТВ».

Как добавил комментатор, сегодня дорогостоящих иностранцев в Азии поменьше, но это не отменяет, что многие клубы могут стать серьёзным испытанием. Чего стоят только японские и корейские клубы, которые являются грозной силой в Азии, уточняет Орлов.

Лига чемпионов АФК, напомним, является альтернативой европейской ЛЧ, но только в Азиатской части света.