Назван самый подешевевший игрок РПЛ в 2022 году

Голкипер «Спартака» Александр Максименко стал самым подешевевшим игроком РПЛ в 2022 году. Так, за год некогда основной страж ворот «красно-белых» убавил в стоимости аж на 7 млн евро и теперь стоит 2 млн евро.

У 24-летнего вратаря в этом сезоне всего восемь выходов на поле во всех турнирах, притом шесть из них – в матчах группового раунда Кубка России по футболу. Дважды Максименко играл на полях РПЛ. Во всех встречах Максименко пропустил суммарно шесть голов в свои ворота.

Кстати, ранее портал Transfermarkt назвал и самого подорожавшего игрока отечественной лиги. Им стал полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян, который стоит теперь 9 млн евро.