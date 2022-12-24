Непомнящий: «Шансов остаться в УЕФА у нас нет»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе Российского футбольного союза под эгиду Азиатской конфедерации футбола.

«Шансов остаться в УЕФА у нас нет. Будет разумным решением перейти в АФК. Я солидарен с теми членами исполкома РФС, которые проголосовали за переход в Азию», - приводит слова Непомнящего издание Metaratings.ru.

Решение по данному вопросу будет принято на заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря.

Напомним, что Россию отстранили от международных турниров на уровне сборных и клубов решением ФИФА и УЕФА.