Гордеев - о переходе РФС в АФК: «Если у нас будет возможность играть в Европе, тогда стоит ждать»

Тренер московского «Торпедо» Андрей Гордеев высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если у нас будет возможность играть в Европе, тогда стоит ждать. Если есть сомнения в возвращении на европейский уровень, то надо воспользоваться шансом и играть в Азии», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Гордеев отметил, что нужно в первую очередь учитывать при таком переходе интересы сборной России. А это – проведение официальных матчей, так как сейчас российская сборная и клубы могут проводить лишь товарищеские игры. Нужно делать всё и любой ценой, чтобы сборная могла играть в футбол, считает тренер.

Решение о переходе в азиатскую конфедерацию обещают принять или отклонить 27 декабря на очередном заседании исполкома РФС.