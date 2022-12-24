Ивич отказался комментировать возможное назначение в «Краснодар»

Рулевой «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич высказался о возможном назначении в «Краснодар» на пост главного тренера команды.

«По этому поводу я не могу ничего сказать. Есть вещи, о которых я не могу говорить — только об игре», — заявил Ивич журналистам.

Ранее стало известно, что кубанский клуб сделал официальное предложение сербскому специалисту. По информации различных СМИ, «быки» предложили Ивичу оклад, который составляет от одного до полутора миллиона евро в год. Действующее трудовое соглашение 45-летнего тренера с «Маккаби» рассчитано до лета 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 туров.