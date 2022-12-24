Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ в 2022 году. Рейтингом делится портал Transfermarkt.

Стоимость игрока теперь составляет 9 млн евро, за год его стоимость прибавила на 6 млн.

На втором месте идёт ямаец Шамар Николсон из московского «Спартака» - 7 млн евро (плюс 4 млн евро за год). Замкнул тройку мастер штрафных ударов из «Ростова» Даниил Уткин – также 7 млн евро (плюс 4 млн евро за год).

В текущем сезоне за 26 игр во всех турнирах (в том числе и в Лиге наций УЕФА) у 22-летнего полузащитника набралось 12 забитых голов и шесть ассистов. Контракт Сперцяна с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.