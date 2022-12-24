Каррера заявил, что не верит в переход РФС в Азию

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Я не верю в это. Буду ждать возвращения России в турниры УЕФА», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

23 декабря состоялось собрание исполкома Российского футбольного союза, на котором обсуждался возможный переход организации из УЕФА в АФК. Окончательное решение пока не было принято, поэтому 27 декабря пройдет новое заседание, после которого РФС даст точный ответ о будущем нашего футбола.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что все клубы РПЛ поддержали переход в Азию.