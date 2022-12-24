Агент высказался о возможном переходе игрока «Краснодара» Литвинова в «Боавишту»

Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова, ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Боавишту».

«Я не хочу ничего комментировать по этому вопросу. Обратитесь в клуб. Так будет лучше», — цитирует представителя футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовой договор игрока с «Краснодаром» истекает в конце июня 2023 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Литвинова составляет 1,2 миллиона евро.