Дасаев считает, что не так просто перейти в Азию

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Думаю, что не так просто перейти в Азию. Надо все обсудить. Мы же не знаем, насколько нас отстранили. Играть с кем-то все равно надо. Возможно, Азия — приемлемый вариант», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что РФС необходимо еще подумать, ведь ФИФА может все равно не допустить нас до турниров, но соревновательный процесс необходим.

Ранее сообщалось, что РФС примет окончательное решение по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию футбола 27 декабря после очередного собрания исполкома.