Карпин отреагировал на переход Сычевого в «Крылья Советов»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Смена обстановки всегда может пойти в минус, может пойти в плюс, но с точки зрения опыта, она может помочь любому человеку. Возможно, не будет столько голов, потому что нужно будет адаптироваться к новой команде, но в будущем, возможно, это сыграет в плюс», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

Ранее стало известно, что 26-летний Сычевой подписал трудовое соглашение с «Крыльями Советов». В нынешнем сезоне форвард забил 17 мячей и сделал два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.