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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: «Переход в Азию будет правильным решением»

24 Декабря 2022 • 16:45 Комментировать (1)

Известный футбольный эксперт и тренер Александр Григорян рассказал, что думает о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

«Это будет правильным решением, если нас примет Азия. Потому что мы будем все‑таки играть, мы будем в конкурентной среде», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специалист отметил, что азиатские сборные неплохо себя проявили на минувшем чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что очередное заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 27 декабря, после которого организация должна дать точный ответ о возможной смене европейской конфедерации на азиатскую.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Александр Григорян АФК
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Комментарии (1)
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id343572846
24 Декабря 2022 в 17:10
Конечно лучше где-то играть, чем быть в изоляции...
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