Григорян: «Переход в Азию будет правильным решением»

Известный футбольный эксперт и тренер Александр Григорян рассказал, что думает о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

«Это будет правильным решением, если нас примет Азия. Потому что мы будем все‑таки играть, мы будем в конкурентной среде», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специалист отметил, что азиатские сборные неплохо себя проявили на минувшем чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что очередное заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 27 декабря, после которого организация должна дать точный ответ о возможной смене европейской конфедерации на азиатскую.