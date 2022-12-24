Березовский — об отстранении России: «Жаль ребят, у кого сейчас расцвет сил, они просто теряют свое лучшее время»

Бывший игрок московского «Динамо» Роман Березовский рассказал, что он думает об отстранении сборной России от различных международных турниров.

«Сильно ли удивился, когда сборную России и клубы отстранили? Конечно. Я многих ребят знаю, РПЛ очень ослабла после массового ухода легионеров, мотивация поддерживалась еврокубками. Жаль ребят, у кого сейчас расцвет сил. Они просто теряют свое лучшее время», — сказал Березовский в интервью для Metaratings.ru.

Напомним, что весной 2022 года из-за спецоперации на Украине ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные различных возрастов от выступлений на турнирах под своей эгидой.