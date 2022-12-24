Чепчугов: Россия заслуживает выступать на международной арене

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азию.

«Прежде чем делать такой серьезный шаг, необходимо все взвесить. Сядьте за стол переговоров, поставьте песочные часы, и примите верное решение», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт». Бывший футболист добавил, что Россия заслуживает выступать на международных турнирах.

23 декабря состоялось собрание исполкома РФС, на котором обсуждался возможный переход в Азиатскую конфедерацию, но решение не было принято. На 27 декабря запланировано новое заседание по данному вопросу.