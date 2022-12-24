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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов — о возможном переходе РФС в Азию: «Лучше играть, чем не играть вообще»

24 Декабря 2022 • 16:31 Комментировать

Известный российский тренер Евгений Бушманов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Специалист отметил, что российские сборные и клубы нуждаются в международной практике, поэтому вариант с переходом в АФК можно рассмотреть.

«Конечно, играть лучше, чем не играть вообще. Сейчас в футбол умеют играть везде, в том числе и в Азии. Важно, что и сборная, и наши клубы будут получать международную практику», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи, так как весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили наши команды от участия во всех международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Евгений Бушманов АФК
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