Черкасов: «Все разговоры об уходе в Азию — способ давления на УЕФА»

Футбольный функционер Илья Черкасов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию. Эксперт считает, что Россия останется в Европе.

«Безусловно, все разговоры об этом — способ давления на УЕФА, чтобы он дал нашему футболу какую-то надежду. Для УЕФА уход такой страны, как Россия, из ее зоны влияния – пощечина», — заявил Черкасов «РБ Спорту».

Функционер отметил, что когда от тебя кто-то уходит, это всегда является неприятным.

Ранее стало известно, что окончательное решение о возможном переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола будет озвучено 27 декабря после очередного собрания исполкома РФС.